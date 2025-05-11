Дмитрий Смирнов: Зеленский найдет 10 причин и откажет Путину в переговорах

По мнению специалистов, Владимир Зеленский постарается найти множество причин для того, чтобыПрезидент Украины Владимир Зеленский попытается найти массу причин, чтобы отказаться от прямых переговоров с Презиентом России Владимиром Путиным.
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