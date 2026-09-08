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Владимирские новости

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В Суздальском районе завершился чемпионат МВД по полосе препятствий со стрельбой

В Суздальском районе завершился чемпионат МВД по полосе препятствий со стрельбой

В соревнованиях приняли участие более 280 полицейских-спортсменов из 73 регионов России, включая новые субъекты страны.

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