В Суздальском районе завершился чемпионат МВД по полосе препятствий со стрельбой

В соревнованиях приняли участие более 280 полицейских-спортсменов из 73 регионов России, включая новые субъекты страны.
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