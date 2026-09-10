Хрустящие картофельные оладьи хашбраун: самый простой рецепт, от которого вы будете в восторге

Всего 25 минут на приготовление фото: AtlasStudio/Shutterstock/Fotodom.ruКартофельные драники — очень популярное в России блюдо, пришедшее к нам из Беларуси (а еще раньше — позаимствованное польским поваром Яном Шытлером из немецких кулинарных книг).