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Хрустящие картофельные оладьи хашбраун: самый простой рецепт, от которого вы будете в восторге

Хрустящие картофельные оладьи хашбраун: самый простой рецепт, от которого вы будете в восторге

Всего 25 минут на приготовление фото: AtlasStudio/Shutterstock/Fotodom.ruКартофельные драники — очень популярное в России блюдо, пришедшее к нам из Беларуси (а еще раньше — позаимствованное польским поваром Яном Шытлером из немецких кулинарных книг).

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