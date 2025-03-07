Мошенники у 8 марта: как аферисты обманывают женщин с цветами и знакомствами

Накануне 8 марта мошенники активизировались, используя праздничные темы для обмана женщин. Они рассылают фальшивые предложения о знакомствах и вредоносные открытки через соцсети, а также звонят с ложными уведомлениями о доставке цветов, чтобы завладеть личными данными.
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