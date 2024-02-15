Беглов заявил о готовности Петербурга войти в концессию по строительству ВСМ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 16 февраля сообщил о готовности финансового участия в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.
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