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Беглов заявил о готовности Петербурга войти в концессию по строительству ВСМ

Беглов заявил о готовности Петербурга войти в концессию по строительству ВСМ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 16 февраля сообщил о готовности финансового участия в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом.

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