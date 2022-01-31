Лондон объявил войну российским олигархам — у них отберут счета и недвижимость

Британский МИД заверил, что «не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций» Очередную порцию антироссийских санкций в ближайшее время должна ввести Великобритания.
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