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Лондон объявил войну российским олигархам — у них отберут счета и недвижимость

Лондон объявил войну российским олигархам — у них отберут счета и недвижимость

Британский МИД заверил, что «не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций» Очередную порцию антироссийских санкций в ближайшее время должна ввести Великобритания.

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