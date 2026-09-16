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Мировое обозрение

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«Американский век» рухнул за одно лето: Профессор предрёк конец эпохи доминирования США

«Американский век» рухнул за одно лето: Профессор предрёк конец эпохи доминирования США

Эпоха безраздельного американского доминирования, длившаяся почти восемь десятилетий, подошла к концу — и произошло это не постепенно, а обвально, за одно лето.

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