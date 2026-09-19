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Румынский лидер на саммите отвлек Зеленского носками

Румынский лидер на саммите отвлек Зеленского носками

Andreea Alexandru/AP/TASS Президент Румынии Никушор Дан 19 сентября на саммите "Карпатской восьмерки" в Ивано-Франковской области отвлек внимание главы киевского режима Владимира Зеленского необычным поступком.

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