Белоусов проверил подготовку морпехов на юге РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа, сообщает Минобороны РФ.
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