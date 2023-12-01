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Тото Вольфф: «Победить «Ред Булл» в условиях нынешнего технического регламента будет невероятно трудно»

Исполнительный директор «Мерседеса» считает, что обойти «Ред Булл» до 2026 года и окончания действия нынешнего технического регламента будет чрезвычайно сложно.

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