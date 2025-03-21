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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бронни Джеймс о хейтерах: «Люди думают, что я робот, что у меня нет чувств»

«Первым делом я пытаюсь пропустить все, что слышу о себе, мимо ушей, в одно ухо влетело, в другое – вылетело.

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