Политолог озвучил возможные сценарии второго раунда переговоров в Турции

Договоренность о конкретном времени и месте второго раунда прямых переговоров российской и украинской групп уже создает мотивацию, чтобы в максимальной степени подготовиться и сделать его более продуктивным, чем предыдущий.
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