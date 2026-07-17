Трамп огласил новые факты о вмешательстве Китая в выборы США

Президент США Дональд Трамп начинает выступление из Белого дома, посвященное защите выборов. Он намерен обнародовать факты вмешательства Китая в американские выборы, а также обсудить иранский вопрос и состояние экономики.
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