США беспокоит рост госдолга и дефицита бюджета, предупреждают эксперты

Государственный долг и дефицит бюджета США продолжают стремительно расти. Илон Маск, известный предприниматель, недавно инициировал масштабную финансовую проверку, чтобы разобраться в тратах государственных средств.
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