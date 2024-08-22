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Два рейса из Москвы в Волгоград были задержаны из-за атаки беспилотника

Два рейса из Москвы были задержаны из-за атаки беспилотников (БПЛА) в Волгоградской области. Рейсы SU 1286 и SU 1180, которые должны были прибыть в Волгоград в 15:35 и 19:30, теперь будут выполняться в 11:35 и 12:10 соответственно.

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