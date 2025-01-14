В СИЗО ХМАО пытались пронести телефон, спрятанный в костыле. Фото

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина попытался пронести телефон в СИЗО №1 в рукоятке костыля. Однако у него ничего не получилось — сотрудники пенитенциарного учреждения обнаружили и изъяли средство связи, сообщили в УФСИН региона.