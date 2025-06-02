Автомобиль батыру, скачки и Фирдус Тямаев: чем удивит Сабантуй в Нижнекамске

Автор: Эльза Кузнецова7 июня в Нижнекамске пройдет главный летний праздник – Сабантуй. Организаторы обещают атмосферу древнего народного торжества с богатой культурной программой, спортивными состязаниями, концертами, мастер-классами и, конечно же, ярмарками.
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