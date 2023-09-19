The New York Times, проведя тщательное расследование на месте, вынуждена признать, что кровавый ракетный удар по рынку в Константиновке 6 сентября, в результате которого погибли 17 человек, был нанесен Украиной.
В США заявили о виновности ВСУ в обстреле Костантиновки
Комментарии
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Павел Касьян
Кто ж о своих преступлениях сам и расскажет?! Они еще за 9/11 не отчитались. С этого надо начать. А лучше с убийств братьев Кеннеди.
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16 час.
Vladimir Zharkov
Ну надо же!? Как говорят по этому поводу товарищи хохлы:"Шось в лиси сдохло!?". В смысле - случилось что-то дюже невероятное, коли янки стали критиковать "свидомых"! Или достали они янки аж посамые гланды или это какой-то хитрый ход?
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15 час.
zn
zygmund nedialkow
Там торчат американские уши.
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8 час.
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