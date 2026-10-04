Бывший директор школы «Чертаново» оценил игру Глушенкова в матче сборной России

Николай Ларин, бывший директор футбольной школы «Чертаново», прокомментировал выступление полузащитника Максима Глушенкова в товарищеском матче сборных России и Намибии, который завершился крупной победой россиян со счетом 6:0.
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