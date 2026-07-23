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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ф-1» может провести Гран-при Малайзии вместо отмененных этапов на Ближнем Востоке (The Race)

Как сообщает The Race, в грядущие выходные Всемирный комитет ФИА должен определить степень безопасности проведения этапов на Ближнем Востоке.

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