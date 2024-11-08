Ани Лорак помогла выбрать еще четырех полуфиналистов в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певица стала специальным гостем проекта. Ани Лорак и Сергей Лазарев телеканал «Россия»На канале «Россия» вышел новый специальный выпуск вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», гостем которого стала Ани Лорак.
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