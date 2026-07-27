Оксана Фёдорова показала дочь в день её 13-летия: фото

В личном блоге Оксана Фёдорова поздравила свою дочь Елизавету с 13‑летием. Обладательница титула «Мисс Вселенная» опубликовала кадры с отдыха: на фото юная Елизавета запечатлена в стильной футболке и шортах — девочка эффектно приняла акробатическую позу рядом с элегантным кабриолетом.