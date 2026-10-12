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Что случилось на барнаульском автовокзале и почему оттуда вывели троих в наручниках

Что случилось на барнаульском автовокзале и почему оттуда вывели троих в наручниках

Троих пьяных пассажиров не пустили в автобус на автовокзале, из-за чего они устроили скандал. Дебоширов задержали правоохранители.

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