В Георгиевске проведена очередная проверка в отношении бывших мигрантов, получивших российское гражданство

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому гарнизону совместно с сотрудниками региональных правоохранительных органов и военного комиссариата проведен очередной рейд, в ходе которого проверялись вопросы постановки на воинский учет натурализованных граждан.
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