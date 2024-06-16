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Новости южных регионов

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В Георгиевске проведена очередная проверка в отношении бывших мигрантов, получивших российское гражданство

В Георгиевске проведена очередная проверка в отношении бывших мигрантов, получивших российское гражданство

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому гарнизону совместно с сотрудниками региональных правоохранительных органов и военного комиссариата проведен очередной рейд, в ходе которого проверялись вопросы постановки на воинский учет натурализованных граждан.

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