В Георгиевске проведена очередная проверка в отношении бывших мигрантов, получивших российское гражданство

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому гарнизону совместно с сотрудниками региональных правоохранительных органов и военного комиссариата проведен очередной рейд, в ходе которого проверялись вопросы постановки на воинский учет натурализованных граждан.