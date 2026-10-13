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NYT: в службе 911 сочли розыгрышем звонок из тюрьмы после неудавшейся казни Пайк

NYT: в службе 911 сочли розыгрышем звонок из тюрьмы после неудавшейся казни Пайк

В службе спасения 911 изначально посчитали розыгрышем звонок из тюрьмы строгого режима в американском штате Теннесси после неудавшейся казни американки Кристы Пайк, следует из записей звонков диспетчеров.

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