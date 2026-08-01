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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флавио Бриаторе: «С Трампом пытался провести Гран-при в Нью-Джерси. Дональд понятия не имел о «Ф-1», но он отличный промоутер»

Исполнительный советник « Альпин » Флавио Бриаторе порассуждал о росте «Формулы-1» в США с приходом новых владельцев из «Либерти Медиа» и рассказал о попытке провести Гран-при в Нью-Джерси вместе с нынешним президентом страны Дональдом Трампом.

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