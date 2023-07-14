Концерт окончен: ЧВК «Вагнер» прекращает своё существование

Людмила Лиханова Вот именно КТО отдал приказ на взлет, КТО и с ЧЬЕЙ стороны начал обстрел и КТО дал на это команду. Попахивает явной провокацией. Ну а Вагнер и его руководителей рано "хоронить". Такими воинами и руководителями разбрасываются только недалекие люди, а Президент не такой. И правильные вопросы звучат: когда мо обо...ралось то только Вегнер вытаскивал и работал так, что освободили Артемовск. И никого тогда не волновали юридические вопросы. И ПОЧЕМУ посреди СВО нужно было принуждать к подписанию контрактов? Не ДО ни ПОСЛЕ СВО??? Именно это и взбесило некоторых ибо на его фоне их рукой водство выглядело ....мягко говоря...

Людмила Лиханова Артемовск ( не Бахмут, стазу видно кто есть кто) был наиболее важной точкой для зели и его хозяев и поэтому там были стянуты большие силы ВСУ и именно поэтому нельзя было сдать АРТЕМОВСК. И на других направлениях наши воины дрались очень достойно несмотря на на неважное МТС и прочие моменты. Но именно Артемовск был важнейшим местом боев и Вагнер с честью выполнил свою задачу. Так что зря радуетесь...никто такими воинами и их руководителями разбрасываться не будет. А вот по некоторым будут очень жесткие решения позже т.к. менять министров это значит признать кадровые ошибки. Это сейчас недопустимо. Пусть будут говорящие головы, лишь юы решения принимали и выполняли наиболее компетентные генералы, а не паркетные