Есть мнение. как-то так 12 июля пресс-служба Минобороны отчиталась об окончании разоружения ЧВК «Вагнер».
Концерт окончен: ЧВК «Вагнер» прекращает своё существование
Комментарии
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Людмила Лиханова
Вот именно КТО отдал приказ на взлет, КТО и с ЧЬЕЙ стороны начал обстрел и КТО дал на это команду. Попахивает явной провокацией. Ну а Вагнер и его руководителей рано "хоронить". Такими воинами и руководителями разбрасываются только недалекие люди, а Президент не такой. И правильные вопросы звучат: когда мо обо...ралось то только Вегнер вытаскивал и работал так, что освободили Артемовск. И никого тогда не волновали юридические вопросы. И ПОЧЕМУ посреди СВО нужно было принуждать к подписанию контрактов? Не ДО ни ПОСЛЕ СВО??? Именно это и взбесило некоторых ибо на его фоне их рукой водство выглядело ....мягко говоря...
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1 час.
Людмила Лиханова
Артемовск ( не Бахмут, стазу видно кто есть кто) был наиболее важной точкой для зели и его хозяев и поэтому там были стянуты большие силы ВСУ и именно поэтому нельзя было сдать АРТЕМОВСК. И на других направлениях наши воины дрались очень достойно несмотря на на неважное МТС и прочие моменты. Но именно Артемовск был важнейшим местом боев и Вагнер с честью выполнил свою задачу. Так что зря радуетесь...никто такими воинами и их руководителями разбрасываться не будет. А вот по некоторым будут очень жесткие решения позже т.к. менять министров это значит признать кадровые ошибки. Это сейчас недопустимо. Пусть будут говорящие головы, лишь юы решения принимали и выполняли наиболее компетентные генералы, а не паркетные
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57 мин.
Анатолий Зотов
Круто. Кто умаляет геройство воинов "Вагнера"? Только не понятно как можно было сдать Артёмовск, когда он был хохлятским? Вагнеровцы его героически завоевали. Но остальные 2000 километров держали ВС РФ.
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49 мин.
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