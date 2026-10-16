Кандидат на пост президента Франции, глава фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что готова посетить Украину.
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