Испаноговорящие в США больше доверяют Трампу в вопросе миграции — опрос

Латиноамериканцы в семи колеблющихся штатах США, голосование в которых определит исход выборов, больше доверяют Дональду Трампу в вопросе иммиграции, чем Джо Байдену, следует из опубликованных 18 июня результатов опроса компании Equis.
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