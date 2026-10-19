Вечером 18 октября на съезде с автодороги Полтавская — Гривенская — Чебургольская в Красноармейском районе 46-летний водитель Peugeot не справился с управлением и на высокой скорости сбил 49-летнюю жительницу станицы Чебургольской, которая погибла до приезда скорой помощи, после чего автомобиль перевернулся в канале.