Вечером 18 октября на съезде с автодороги Полтавская — Гривенская — Чебургольская в Красноармейском районе 46-летний водитель Peugeot не справился с управлением и на высокой скорости сбил 49-летнюю жительницу станицы Чебургольской, которая погибла до приезда скорой помощи, после чего автомобиль перевернулся в канале.
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