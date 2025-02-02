Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии «Русских сезонов» в Омане. Глава Минкультуры отметила, что проведение флагманского международного культурного проекта в Султанате Оман имеет особое значение в год 40-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.