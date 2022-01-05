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Жителей Архангельской области приглашают провести «Каникулы с ГТО»

Жителей Архангельской области приглашают провести «Каникулы с ГТО»

В рамках декады спорта и здоровья в Поморье стартовала ежегодная акция по сдаче норм ГТО.Программа испытаний включает выполнение нормативов по бегу на короткую и длинную дистанции; метание спортивного снаряда весом 500 и 700 граммов; подтягивание из виса на высокой перекладине, а также лёжа на низкой перекладине; прыжок в длину с места; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу; наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье; рывок гири весом 16 килограммов; подъём туловища из положения лёжа на спине; стрельба из электронного оружия; метание теннисного мяча в цель; челночный бег; плавание и бег на лыжах.

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