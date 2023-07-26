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Поправки вступают в силу: призывной возраст в России повысят до 30 лет и другие изменения — что важно знать

Поправки вступают в силу: призывной возраст в России повысят до 30 лет и другие изменения — что важно знать

Поправки вступают в силу: призывной возраст в России повысят до 30 лет и другие изменения — что важно знать Ирэн ОрлонскаяДепутаты Государственной Думы опубликовали поправки к законопроекту о повышении призывного возраста в Российской Федерации.

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