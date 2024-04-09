ФАС потребовала в суде признать незаконной сделку Viasat по покупке Inmarsat

ФАС оспорила в суде глобальную сделку, в результате которой Viasat стала владеть Inmarsat. По иску уже наложены обеспечительные меры — эти компании не могут получать лицензии и радиочастоты в РоссииФото: Сергей Петров / news.
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