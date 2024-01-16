Экономист Проданова объяснила, когда выгоднее всего брать отпуск в 2024

При планировании отпуска нужно принимать во внимание количество рабочих дней в каждом месяце, а не только удобные для себя даты, о чем в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала экономист, профессор РЭУ им.
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