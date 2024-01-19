Президент Мадуро назвал «нацистом» своего коллегу из Аргентины после выступления в Давосе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил в эфире на телеканал Venezolana de Televisión и сообщил о том, что речь президента Аргентины Хавьера Милея на Всемирном экономическом форума в Давосе носила нацистский и маккартистский характер.
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