РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

963 подписчика

Президент Мадуро назвал «нацистом» своего коллегу из Аргентины после выступления в Давосе

Президент Мадуро назвал «нацистом» своего коллегу из Аргентины после выступления в Давосе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил в эфире на телеканал Venezolana de Televisión и сообщил о том, что речь президента Аргентины Хавьера Милея на Всемирном экономическом форума в Давосе носила нацистский и маккартистский характер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх