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Небензя показал, кто в ООН главный

Небензя показал, кто в ООН главный

Сегодня 7,5K прочитали Василий Алексеевич прошелся по Антонио Гутеррешу, словно строгий учитель по прогульщику.

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