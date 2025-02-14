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К праздникам «Тануки» запустили лимитированное меню

К праздникам «Тануки» запустили лимитированное меню Праздничный период продлится с 12 февраля по 9 марта в ресторанах «Тануки» и с доставкой.

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