К праздникам «Тануки» запустили лимитированное меню Праздничный период продлится с 12 февраля по 9 марта в ресторанах «Тануки» и с доставкой.
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К праздникам «Тануки» запустили лимитированное меню Праздничный период продлится с 12 февраля по 9 марта в ресторанах «Тануки» и с доставкой.