Пожизненный срок запросили для обвиняемого в покушении на Захара Прилепина

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября, ФедералПресс. Прокурор просит приговорить к пожизненному лишению свободы Александра Пермякова*, обвиняемого в покушении на нижегородского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.
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