Академия наук республики Словакия, а также исследователи MNFORCE и Seesame опубликовали данные опроса, проведенного в июле, согласно которым большинство граждан страны желают победы России в конфликте на Украине, – сообщает издание Dennik N.
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