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Эмери о 3:0 с «Ювентусом»: «Знали, что нашему вратарю нужно хорошо сыграть, а нам – ждать своего момента»

Унаи Эмери объяснил, как «Вильярреал» обыграл «Ювентус». Испанская команда разгромила итальянскую на выезде (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

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