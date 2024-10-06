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Российский боец рассказал о мародерстве ВСУ в Угледаре

Российский боец рассказал о мародерстве ВСУ в Угледаре

Российский боец рассказал об украденных золотых украшениях у солдат ВСУ Заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман рассказал о мародерстве солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре.

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