Российский боец рассказал об украденных золотых украшениях у солдат ВСУ Заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман рассказал о мародерстве солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре.
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