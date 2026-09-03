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NYP: Оман отказался от сделки с Ираном по сборам в Ормузском проливе

NYP: Оман отказался от сделки с Ираном по сборам в Ормузском проливе

Оман отказался от предложения Ирана совместно взимать сборы с коммерческих судов в Ормузском проливе.

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