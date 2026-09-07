Курская область выделит 14 млн на систему открытия подъездов при угрозе атаки

Средства из резервного фонда региона направят на модернизацию домофонов, чтобы двери подъездов автоматически открывались при угрозе ракетного удара или атаки беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ «Голливудские игл...
- A Лекарства от ожир...
- ДМ Лекарства от ожир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым