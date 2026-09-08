В посольстве РФ назвали высылку дипломатов из Венгрии беспрецедентной эскалацией

Россия даст ответ на решение Венгрии выслать из страны десять российских дипломатов. В посольстве РФ назвали действия Будапешта крайне недружественным шагом и необоснованной эскалацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новак: сделка с Т...
- Politico: ФРГ, Ит...
- В Минцифры расска...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым