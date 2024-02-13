Торги на рынке РФ начали ростом, лидируют застройщики

Российский рынок открыл торги в вторник, 13 февраля, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,02% до 3249,09 пункта, индекс РТС прибавил 0,15% до 1122,69 пункта.
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