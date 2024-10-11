Рынок Китая падает перед важным брифингом

Китайские акции упали, отстав от своих азиатских конкурентов. Осторожность инвесторов усиливается в преддверии важного брифинга на выходных, который может пролить свет на дальнейшее фискальное стимулирование со стороны Пекина.
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