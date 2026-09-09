Вулканолог Сывороткин предсказал возможное извержение Анак-Кракатау

Вулканолог Владимир Сывороткин сообщил, что активность вулкана Анак-Кракатау в Индонезии сложно прогнозировать, однако новое извержение возможно в ближайшие дни.
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