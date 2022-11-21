Как перестать платить за все больше ?

Эксперт рассказала, как сэкономить и накопить деньги. Многие финансисты, раздавая советы о том, как сохранять и куда вкладывать деньги, забывают о том, что большинство российских граждан работает по найму и не имеет дополнительных источников дохода.
Эксперт рассказала, как сэкономить и накопить деньги. Многие финансисты, раздавая советы о том, как сохранять и куда вкладывать деньги, забывают о том, что большинство российских граждан работает по найму и не имеет дополнительных источников дохода.
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