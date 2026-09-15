Trump calls Supreme Court’s vote-by-mail ruling ‘bad’ for Republicans

The Supreme Court dealt another blow to President Donald Trump's plan to restrict voting by mail in a decision he called "bad" for Republicans.
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